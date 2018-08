Usaflex fecha unidade em Taquara, mas garante emprego de funcionários

Amanda Jansson Breitsameter

A Usaflex, empresa do setor coureiro-calçadista, está fechando sua unidade em Taquara. Inaugurada em maio de 2014, a fábrica empregava 206 trabalhadores, que deverão ser transferidos para a unidade da marca em Parobé. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Parobé, João Nadir Pires, não haverá demissões, e todos os funcionários serão realocados para a outra unidade, inaugurada no início de 2017.

"A empresa vem mantendo um quadro interessante, sempre crescente, de funcionários, e registrando crescimento. Ficamos tristes com o fechamento da unidade em Taquara, é claro, mas vemos a mudança como apenas logística", explica Pires.

Em comunicado, a Usaflex informou que "a reorganização das unidades industriais faz parte do projeto de otimização do processo produtivo" da empresa. Com sede em Igrejinha, a empresa ainda opera duas filiais em Dois Irmãos, uma em Parobé e uma em Campo Bom.

Em Três Coroas, a Di Cristalli também teria anunciado a demissão de mais de cem funcionários, e estaria agora sem verbas para pagar as rescisões. Procurado, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Calçados de Três Coroas, Erni Rinker, afirmou que a empresa deve se manifestar oficialmente sobre os desligamentos em reunião na manhã desta quarta-feira (8). Ainda assim, Rinker diz que o setor como um todo vem registrando demissões e está "com o sinal de alerta ligado". "Estamos muito preocupados", disse.

Em julho, as exportações de calçados voltaram a cair. Conforme dados divulgados nesta terça-feira (7) pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), depois de registrar uma estabilidade em junho, no mês passado foram embarcados 4,8 milhões de pares que geraram US$ 58,4 milhões, queda de 40% em volume e de 26,4% em receita gerada no comparativo com o mesmo mês de 2017. Este é o segundo pior resultado do ano corrente, atrás apenas de maio, quando as paralisações dos caminhoneiros afetaram o setor e o mês fechou com US$ 56 milhões em exportações.