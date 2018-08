Ações da Tesla disparam após Elon Musk cogitar fechar capital da empresa

Às 14h (horário de Brasília), as ações da empresa subiam 5,87%, para US$ 362,06 CHANDAN KHANNA/AFP/JC

Folhapress

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta terça-feira (7) que considera tirar a fabricante de veículos elétricos da Bolsa. "Estou pensando em fechar o capital da Tesla em US$ 420 (R$ 1.570,38). Financiamento garantido", escreveu Musk em sua conta no Twitter às 13h48 (horário de Brasília).

Como esperado, as ações saltaram logo após a declaração de US$ 356,53 (R$ 1.338,41) para US$ 371,15 (R$ 1.393,3). Musk detém 20% da Tesla. Às 14h (horário de Brasília), as ações da empresa subiam 5,87%, para US$ 362,06. No ano, os papéis acumulam alta de 16%.

O executivo tem um histórico de tuítes erráticos, e a empresa não respondeu imediatamente a pedidos de comentário. Em valor de mercado, a Tesla vale US$ 61,3 bilhões (R$ 229,9 bilhões). Se a ação chegar a US$ 420, representaria uma alta de 22,6% ante o valor dos papéis no fechamento do último pregão (US$ 341,99) e elevaria o valor da empresa para cerca de US$ 72 bilhões (R$ 269,86 bilhões).

Desde o IPO(oferta inicial de ações), em junho de 2010, as ações da Tesla se valorizaram 2.020,98% -no mesmo período, o índice de tecnologia Nasdaq ganhou 225,15%. Musk é o 31º homem mais rico do mundo, de acordo com a Bloomberg, com uma fortuna estimada em US$ 24,4 bilhões (R$ 97,5 bilhões).

Segundo jornal britânico Financial Times, o fundo soberano da Arábia Saudita, supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu uma participação na Tesla não revelada entre 3% a 5%.

Polêmicas são a tônica da vida de Musk. O executivo ocupou as manchetes nos últimos meses em três episódios diferentes.

Em junho, anunciou que amontadora de carros elétricos Tesla fora sabotada por um de seus funcionários, provocando prejuízos milionários. O suspeito, segundo Musk, alterou o código de programação do sistema de produção e enviou informações sigilosas da empresa para terceiros.

No começo de julho,se ofereceu para ajudar no resgate dos garotos presos em uma caverna na Tailândia. Entre as ideias estava cavar um túnel (uma de suas empresas é especializada nisso) ou usar um minissubmarino construído pela SpaceX, sua empresa espacial. Descartada, a proposta desembocou em um bate-boca pelas redes sociais com um dos mergulhadores que participou do salvamento.

Dias depois, em meio à guerra comercial entre China e Estados Unidos, anunciou um acordo com o governo chinês para construir em Xangai a primeira fábrica da Tesla fora do território americano. Se for adiante, a montadora deve começar a produzir daqui a três anos, mas dados financeiros não foram revelados, deixando analistas céticos sobre a empreitada.