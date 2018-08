Bolsas da Europa fecham em alta, puxadas por balanços e menor aversão a risco

As bolsas europeias encerraram a sessão desta terça-feira (7) em alta, influenciadas por balanços que agradaram aos investidores, enquanto o mercado monitora o ambiente instável para o comércio global. O índice Stoxx-600 avançou 0,56% no pregão desta terça, aos 390,82 pontos.

Ainda em meio às tensões comerciais entre Estados Unidos e China, depois de, nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, afirmar em sua conta no Twitter que as tarifas estão "indo muito bem" e um jornal chinês rebater dizendo que o país está pronto para enfrentar os EUA em uma guerra comercial, investidores se mostraram mais dispostos ao risco nesta sessão, levando as bolsas para cima.

No Reino Unido, a associação de varejo britânico (BRC, na sigla em inglês) divulgou que as vendas de comida e bebida em julho tiveram o melhor resultado para o mês nos últimos cinco anos, mas as vendas no varejo desaceleraram para 1,6%, na comparação com igual período de 2017.

O índice FTSE 100, de Londres, encerrou a sessão em alta de 0,71%, aos 7.718,48 pontos, com o mercado ainda de olho em negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Nesta terça, a primeira-ministra britânica, Theresa May, se encontrará com sua contraparte escocesa Nicola Sturgeon, que a acusou de tornar um Brexit sem acordo uma possibilidade cada vez mais provável.

Já na Alemanha, o índice DAX, de Frankfurt, fechou o dia de negociações com ganho de 0,40%, aos 12.648,19 pontos. O destaque foi a fabricante de componentes automotivos Schaeffler, que relatou um aumento no lucro líquido no primeiro semestre e aumentou sua previsão de receita para 2018 para sua divisão industrial. Com isso, as ações da companhia tiveram alta de 8,27%.

Também em solo germânico, a produção industrial caiu 0,9% de maio para junho, no dado com ajustes sazonais, segundo o Ministério da Economia alemão. A previsão era de uma baixa mais comedida, de 0,4%. Também foi anunciado nesta terça que o superávit comercial do país recuou de 20,4 bilhões de euros em maio para 19,3 bilhões de euros em junho, ante estimativas de 19,8 bilhões de euros, de acordo com instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis.

Em Milão, o banco Unicredit anunciou um aumento no lucro no segundo trimestre do ano de 945 milhões de euros para 1,02 bilhão de euros, na comparação anual, além de uma redução nos custos operacionais, o que levou as ações a subirem 2,88% no pregão desta terça. O índice FTSE MIB, da capital italiana, avançou 1,27%, aos 21.853,81 pontos.

Na capital francesa, o índice CAC 40 encerrou a sessão em alta de 0,81%, aos 5.521,31 pontos, enquanto Madri teve ganho de 0,52%, aos 9.772,80 pontos, e Lisboa fechou o dia com avanço de 0,35%, aos 5.630,99 pontos.