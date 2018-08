Atividade do comércio tem alta de 7,8% em julho, a maior em 6 anos

A atividade do comércio varejista no País cresceu 7,8% em julho na comparação com igual mês de 2017, tendo o melhor resultado para o período em seis anos, segundo a Serasa Experian.

Os setores ligados a bens de consumo duráveis foram destaque em julho. Conforme a entidade, as vendas da categoria, impulsionadas pela queda nas taxas de juros e pela expansão, ainda que moderada, do crédito ao consumidor, tiveram desempenho mais favorável em relação aos segmentos ligados à renda.

As vendas de veículos, motos e peças foram as que mais cresceram (15%) em comparação com o mesmo período do ano passado. A segunda maior variação foi registrada pela categoria de móveis, eletroeletrônicos e informática, com 13,9%, O segmento de combustíveis e lubrificantes teve expansão de 5,8%.

Em contrapartida, o ramo de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas teve queda de 6,2% no sétimo mês do ano ante julho de 2017. O setor de materiais de construção apresentou recuo de 4,3%, enquanto o de tecidos, vestuário, calçados e acessórios cedeu 1,4% nessa base de comparação.