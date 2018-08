AES Corp tem lucro líquido de US$ 290 milhões no 2º trimestre

A AES Corp. registrou lucro líquido de US 290 milhões no segundo trimestre deste ano, acima dos US 53 milhões registrados em igual período do ano passado. O lucro por ação no segundo trimestre de 2018 foi de US 0,44, acima da previsão dos analistas consultados pelo FactSet, de US 0,28.

A AES Corp. é controladora das geradoras de energia AES Tietê e da AES Uruguaiana no Brasil e da empresa de serviços AES Ergos. A receita da companhia elétrica norte-americana, por sua vez, totalizou US 2,54 bilhões nos meses de abril a junho, abaixo dos US 2,61 bilhões registrados nos mesmos meses de 2017.