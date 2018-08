Petróleo opera em alta, apoiado por sanções dos EUA ao Irã e dólar mais fraco

Os contratos futuros de petróleo operam em território positivo na manhã desta terça-feira (7). O mercado reage à decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor sanções econômicas contra o Irã, e também ao dólar em geral mais fraco.

Às 8h06min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro avançava 0,83%, a US$ 69,58 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para outubro tinha alta de 1,14%, a US$ 74,59 o barril, na ICE.

Na segunda-feira (6), o presidente Donald Trump assinou um decreto que prevê a volta das sanções contra o Irã. Mais cedo nesta terça-feira, Trump afirmou que sanções ainda mais duras devem ser impostas em novembro e que nenhum país que mantém negócios com os iranianos poderão fazer o mesmo com os EUA.

Analista-chefe de commodities da SEB Markets, Bjarne Schieldrop disse que as exportações iranianas devem ser prejudicadas, a partir de novembro. Analistas em geral preveem que mais de 1 milhão de barris da produção de 2,5 milhões de barris por dia do Irã sejam ameaçados pelas sanções.

No câmbio, o dólar está mais fraco em geral. Com isso, o petróleo fica mais barato para os detentores de outras moedas, o que apoia o apetite dos investidores.