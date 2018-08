Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, puxados por reação da China

As bolsas asiáticas fecharam na maioria com ganhos nesta terça-feira (7), impulsionadas por uma jornada forte na China. Investidores mostraram-se interessados por ações que, na avaliação deles, estavam baratas após recuos recentes, o que garantiu o movimento positivo.

A Bolsa de Xangai terminou o dia com alta de 2,74%, em 2.779,37 pontos, na máxima do dia e revertendo a queda de 1,29% da sessão anterior. Xangai teve o maior avanço porcentual diário desde maio de 2016, em sessão positiva para os setores de infraestrutura e petróleo. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve ganho de 2,75%, a 1.563,00 pontos.

Na Bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,54%, a 28.248,88 pontos, com um movimento mais forte de alta no fim do pregão. Após recuos recentes, papéis do setor imobiliário se destacaram hoje. Entre as ações em foco, Country Garden e Evergrande subiram 6,4% e 21%, respectivamente, com petroleiras chinesas também em alta.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou com alta de 0,69%, a 2.300,16 pontos. Além do bom humor vindo da China, SoftBank subiu 6,54%, após divulgar balanço. Entre as ações mais negociadas, Rakuten avançou 6,76%, mas Mizuho Financial teve baixa de 0,10%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 0,60%, a 2.300,16 pontos na Bolsa de Seul, também apoiada pela China. Hyundai Motor teve alta de 0,40% e Samsung Electronics subiu 1,97%.

Em Taiwan, o índice Taiex foi na contramão da maioria e recuou 0,37%, a 10.983,44 pontos. Esse mercado foi influenciado pela queda de 1,6% da Taiwan Semi, após a empresa dizer que um vírus que atingiu seus sistemas no último fim de semana deve prejudicar sua receita do terceiro trimestre.

Na Oceania, o Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa básica de juros na mínima histórica, em 1,5%, onde ela está há dois anos, como esperado pelos analistas. Na Bolsa de Sydney, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,30%, em 6.253,90 pontos. Entre as ações mais negociadas, Eclipx Group recuou 40,79% e Gulf Manganese caiu 7,14%. O papel da mineradora BHP Billiton fechou em queda de 1,41%.