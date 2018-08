Ibovespa fecha em baixa de 0,47%, aos 81.050,76 pontos

Sem a divulgação de resultados corporativos relevantes e com o desenho do cenário político mais nítido, o Ibovespa conseguiu nesta segunda-feira (6), defender o patamar dos 81 mil pontos - ao qual chegou na sexta-feira -, muito embora tenha operado preponderantemente em terreno negativo. Pela manhã, logo após a abertura, tocou o terreno positivo para logo mais, no fim da primeira etapa, cair a 80 mil pontos.

O movimento de correção do principal índice do mercado acionário brasileiro ocorreu a despeito da alta vista nos pares em Nova Iorque, que passaram o dia no positivo. Assim, o Ibovespa encerrou a sessão de negócios desta segunda-feira em baixa de 0,47%, aos 81.050,76 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7,61 bilhões, menor que a média do mês.

Para Marco Saravalle, estrategista da XP Investimentos, a bolsa hoje operou sem volatilidade, mostrando certa correção da alta da sessão anterior em um contexto no qual a corrida à Presidência da República se mostra um pouco mais definida. "Estamos com grandes expectativas para os dias 15 e dia 31 de agosto", ressaltou.

De acordo com a legislação eleitoral, 15 de agosto é último dia para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral - até lá alianças partidárias ainda têm condições de serem alteradas - e em 31 deste mês tem início a propaganda em rádio e Televisão.

Durante o pregão, as blue chips de Petrobras e Vale ajudaram a limitar a queda do índice sob influência do bom desempenho das commodities no exterior. Perto do fim do pregão, a desaceleração do ritmo de alta do petróleo no mercado internacional teve influência por aqui e também contribuiu para acentuar a queda do índice.

As ações da Petrobras encerraram o pregão com sinais mistos, sendo alta de 0,26% (ON) e baixa de 0,28% (PN). Os papéis de Vale (ON) recuaram 0,11%.