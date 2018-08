Faculdade Dom Bosco divulga pós-graduações em áreas inéditas no Brasil

A Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre está lançando cursos de pós-graduação inéditos no Brasil. Os lançamentos fazem parte do movimento de inovação no qual aposta a Faculdade, que procura trazer ao Estado formações completas e de alta qualidade, dando atenção às áreas do conhecimento que estão surgindo e irão fazer parte do futuro da sociedade.

"Temos cursos inéditos de Gestão de Riscos e Desastres Naturais; Gestão de Custos, Preços e Resultados; Desenvolvimento em Blockchain; Chief Information Officer - CIO", lista o professor Luiz Dal Molin, coordenador do curso de Ciências Contábeis, Pós-graduação e Extensão da Dom Bosco. No total, são 13 opções com foco em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia da Informação, Logística, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção e Psicologia (veja todos abaixo).

Um dos fatores que comprova a qualidade do ensino da Dom Bosco, segundo o professor José Nosvitz, coordenador do curso de Direito, é o posicionamento de seus cursos no ranking Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). A Faculdade está em 1º lugar no ranking do Estado com os cursos de Direito e Sistemas de Informação. "Isso, para uma instituição privada, é uma honra. Estamos na frente de todos os cursos de Direito das universidades federais do Rio Grande do Sul. Isso se deve a duas coisas: qualificação do corpo docente e ensino personalizado", destaca Nosvitz.

A Dom Bosco se diferencia, ainda, por estruturar a grade curricular de forma que os cursos de pós-graduação tenham duração máxima de um ano e meio. Dessa forma, o profissional além de adquirir uma habilitação de qualidade, pode se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho, colocando em prática o que foi visto durante a pós.

As aulas da pós, que contam com uma parceria com o Consórcio STHEM (ligado à universidade de Harvard), fazem uso de conteúdos e metodologias únicas de ensino. "O aluno tem acesso a diferentes conteúdos e metodologias que são exclusivas dos nossos cursos. Algo muito importante é que estamos falando de encontros presenciais, o que gera um desenvolvimento de networking qualificado. Além dos professores, trazemos profissionais referência no mercado de trabalho para dentro da sala de aula", enfatiza a Coordenadora do curso de Sistemas de Informação e do Núcleo de Apoio e Inovação Pedagógica, Letícia Garcia.