Ouro fecha em queda pressionado pelo dólar forte ao redor do mundo

Os contratos futuros de ouro encerraram as negociações nesta segunda-feira modestamente mais baixos, em meio ao dólar mais forte ao redor do mundo devido às tensões comerciais e expectativas com a economia dos EUA. Isso pesou sobre o metal precioso, que tem pairado perto das mínimas de 2018.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em setembro fechou com baixa de 0,45%, para US$ 1.212,60 por onça-troy.

O dólar operou em alta generalizada ao redor do mundo em meio à tensão com as disputas comerciais entre EUA e China, além de expectativa com a inflação (CPI) dos EUA que será divulgada na próxima sexta-feira, após o último relatório de emprego (payroll) mostrar que a economia do país segue fortalecida.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu em seu Twitter que as tarifas dos EUA "estão indo muito bem" e hoje, o jornal estatal chinês Global Times afirmou em editorial que o governo de Pequim está preparado para uma guerra comercial "prolongada" com os EUA, se preciso. Um dólar mais forte torna as commodities cotadas na moeda mais caras para os compradores que usam outras unidades monetárias.