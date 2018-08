Cesta básica de Porto Alegre cai 3,93% em julho

O tomate está entre os produtos que ficaram mais baratos no mês, com queda de -27,13% FREDY VIEIRA/JC

O custo da cesta básica de Porto Alegre caiu 3,93% em julho, passando de R$ 452,81 no mês passado para os atuais R$ 435,02. Com este valor, o conjunto de alimentos na Capital foi o segundo mais caro do País no mês. No ano, a cesta apresentou alta de 1,94% e retração de 4,09% em 12 meses.

De acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dos treze produtos que compõem a cesta, seis ficaram mais baratos: o tomate (-27,13%), a batata (-11,25%), a banana (-5,87%), o café (-3,32%), a carne (-1,60%) e óleo de soja (-0,77%).

Em sentido inverso, sete itens ficaram mais caros: o açúcar (9,81%), o leite (9,04%), a farinha de trigo (4,24%), a manteiga (2,94%), o feijão (1,14%), o pão (0,80%) e o arroz(0,38%).

Em julho, o valor da cesta básica representou 49,56% do salário mínimo líquido, contra 51,59% em junho de 2018 e 52,61% em julho de 2017.

Na pesquisa nacional, o valor do conjunto de alimentos caiu em 19 das capitais pesquisadas. As reduções mais expressivas foram registradas em Cuiabá (-8,67%), São Luís (-6,14%), Brasília (-5,49%), Belém (-5,38%), Rio de Janeiro (-5,32%) e Curitiba (-5,12%). A alta foi registrada em Goiânia (0,16%).

A cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 437,42), seguida de Porto Alegre (R$ 435,02) e Rio de Janeiro (R$ 421,89). Os menores valores médios foram observados em Salvador (R$ 321,62), São Luís (R$ 336,67) e Natal (R$ 341,09).