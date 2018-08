Fechamento

Haddad

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou, neste domingo, uma carta à Executiva Nacional do PT na qual indica o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para ser o candidato a vice na chapa do partido. Na carta, Lula cogita a possibilidade de Manuela d'Ávila (PCdoB) compor a chapa, mas deixa a decisão para a executiva do PT. Até as 22h deste domingo, a executiva estava deliberando sobre o nome de Haddad.

O lançamento da 41ª Expointer ocorre hoje, às 14h, na Casa de Música da Ospa, no Centro Administrativo do Estado. A Expointer ocorrerá entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Neste ano, o evento conta com 283 inscrições de agroindústrias, superando as 201 registradas em 2017.

A Expointer apresentará o novo pavilhão da Agricultura Familiar, com área ampliada para 3,5 mil m2. Os animais contarão com readequação de estrutura nos lavatórios de gado leiteiro e de corte, com instalação de cobertura.

A Empresa Mineira Direcional Engenharia S.A., responsável pelas obras do Condomínio Residencial Loteamento Irmãos Maristas, que está sendo construído na rua Dois, 88, bairro Jardim Leopoldina, zona Norte, está com 71 vagas para contratação imediata. A seleção ocorre hoje, das 8h às 17h, na unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda, s/nº, esquina avenida Mauá).

A partir de hoje, serão iniciadas as obras de alargamento da rua Anita Garibaldi, faixa da direita, no trecho entre a alameda Raimundo Corrêa e a rua Engº Alfredo Correa Daudt, bairro Boa Vista. Neste trecho, a rua Anita Garibaldi permanecerá aberta à circulação de veículos, com trânsito em duas faixas.

O Procon POA e o Sindióptica lançarão hoje, às 8h30min, na sede da Fecomércio-RS a campanha Saúde dos Olhos, com o objetivo de conscientizar a população para que não adquira produtos sem procedências.

O lançamento da plataforma digital do Orçamento Participativo está previsto para hoje, durante a última plenária de 2018, às 19h, na Região Eixo-Baltazar, no Centro Humanístico Vida. Na ocasião, será aberta uma consulta pública com debates referentes ao Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, elaborado pela EPTC.