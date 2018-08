Santina De Carli Zaffari, matriarca da família Zaffari, morre aos 102 anos

Conhecida por sua determinação, otimismo e religiosidade, a matriarca da família Zaffari, Santina De Carli Zaffari (presidente emérita do grupo Zaffari), faleceu na manhã deste domingo (5), aos 102 anos. Natural do município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Santina mudou-se recém-casada para Erval Grande, onde junto com o marido, Francisco José Zaffari, fundou o Grupo Zaffari, em 1935. Ambos tiveram 12 filhos, 31 netos e 19 bisnetos.

Nos anos 40, as atividades do negócio foram expandindo pela região, passando a incluir a distribuição de combustíveis e o transporte de mercadorias. Em 1960, o casal e seus filhos, que participavam ativamente dos empreendimentos, chegaram à capital gaúcha operando inicialmente um atacado, que rapidamente se transformou na primeira unidade da rede de autosserviço supermercadista do Grupo Zaffari. “Devota de Nossa Senhora das Graças, Santina conduziu com sensatez e liderança a família e os negócios que fundou ao lado de seu marido”, diz a nota distribuída pela assessoria de imprensa do Grupo Zaffari.

“Para Santina De Carli Zaffari, o pequeno estabelecimento fundado em 1935 era o projeto de vida que permitiria ao casal prover o sustento de sua família. Era também sua convicção de que um projeto de vida tem sempre um princípio, uma crença. No caso da família Zaffari, era a certeza de querer servir bem a seus clientes e retribuir o apoio que sempre recebeu da comunidade onde esteve inserida”, continua o comunicado.

Em 2005, em reconhecimento ao seu legado empresarial, Santina De Carli Zaffari foi a primeira mulher a receber a distinção Mulher Supermercadista, concedida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). A matriarca da família Zaffari também foi homenageada pelo Jornal do Comércio em evento alusivo ao Dia da Indústria.

Em comunicado à imprensa, o Grupo Zaffari informou que o velório aconteceria no Cemitério Ecumênico João XXIII, em Porto Alegre, seguido pela cerimônia de despedida às 20h.