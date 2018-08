Exportações de genética avícola crescem no País

O Brasil vem apresentando crescimento da genética avícola. De acordo com números da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) o volume em toneladas das exportações de ovos férteis de galinha e pintos de um dia cresceu 27,02% de 2016 para 2017. O total embarcado passou de 10.153 toneladas para 12.897 toneladas, com destaque dos ovos férteis, cujo volume subiu de 9.399 t para 12.055 t ( 28,25%).

A comercialização dos ovos atingiu US$ 49,4 milhões, no ano passado, ante US$ 41,7 milhões no ano anterior. No caso dos pintinhos de um dia a alta foi de

US$ 65,8 bilhões para US$ 69,9 milhões. Pela série histórica a partir de 2004, a evolução fica ainda clara, ano em que a exportação de pintinhos foi de US$ 8,9 milhões e de ovos férteis, de US$ 6,7 milhões. Os principais importadores foram os países da África, Oriente Médio, Américas, Ásia e União Europeia.

Na avaliação de Guilherme Marques, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os números evidencia a sanidade do plantel avícola brasileiro. "O Brasil se tornou o grande hub de embarque de material de reprodução para o mundo", destaca.