Petróleo fecha em baixa após oscilações, com indicações de aumento na oferta

Após oscilações nesta sexta-feira, os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa, em uma semana de volatilidade em meio a indicações de que a oferta da commodity pode aumentar.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro recuou para US$ 73,21 (-0,32%). Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro caiu 0,68%, para US$ 68,49. Na semana, o recuo respectivo foi de 1,34% e 0,29%.

Os preços foram pressionados durante a semana depois que o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou uma alta inesperada nos estoques americanos de petróleo e avançaram de 3,803 milhões de barris, na semana encerrada em 28 de julho, a 408,74 milhões. O resultado contrariou a previsão de recuo de 2,2 milhões de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

As indicações de aumento na oferta ganhou força também porque, segundo a JBC Energy, a Rússia teve avanço "forte" na produção em julho, de 150 mil barris por dia ante o mês anterior. Ao mesmo tempo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cresceu cerca de 300 mil barris por dia na mesma comparação, complementou a consultoria.

O relatório semanal de poços e plataformas em atividade nos EUA da Baker Hughes, divulgado na tarde desta sexta, demonstrou queda no número total de poços e plataformas de petróleo em atividade no país, que caiu de 861 na semana passada para 859 nesta semana. O resultado, no entanto, não alterou a tendência de queda dos preços.

Investidores seguem atentos à possibilidade de que o Irã possa fechar o Estreito de Hormuz, uma importante rota para o transporte de petróleo. Para analistas da IHS Markit, "o conflito entre o Irã e os EUA e seus aliados na região levaria a perdas militares para todos e afetaria negativamente a economia global".