Ouro fecha em alta com dólar enfraquecido após dados de emprego dos EUA

O ouro fechou em alta a sessão desta sexta-feira, em meio ao enfraquecimento do dólar depois da divulgação do relatório mensal de empregos (payroll) dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto fechou com ganho de 0,29%, para US$ 1.214,20 por onça-troy. Na semana, o metal precioso recuou 0,71%.

O dólar se enfraqueceu após a divulgação do relatório de empregos dos EUA, pelo Departamento do Trabalho americano, que contrariou as projeções de analistas.

A economia americana criou 157 mil vagas em julho, abaixo das expectativas de 193 mil. Segundo o relatório, o salário médio por hora avançou 2,7% em julho, na comparação anual, em linha com as projeções.

Com o dólar desvalorizado, o metal precioso se torna mais barato para detentores de outras divisas.

Apesar de ter encerrado em alta o pregão desta sexta, o ouro recuou na semana, pressionado pelos anúncios de política monetária de grandes bancos centrais.

O destaque foi para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que manteve a taxa básica de juros entre 1,75% e 2% ao ano e deu ênfase ao fortalecimento da economia americana.