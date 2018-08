Petrobras diz que saldo de subsídio ao diesel chega a R$ 871 milhões

A Petrobras já contabiliza R$ 871 milhões como saldo da subvenção do óleo diesel, informou nesta sexta-feira o diretor Financeiro, Rafael Grisolia, que participa de teleconferência com analistas de mercado para apresentar o resultado do segundo trimestre da empresa. Até 30 de junho, o saldo da subvenção já reconhecido no resultado financeiro é de R$ 590 milhões.

Sobre o negócio de diesel, o diretor de Refino e Gás Natural, Jorge Celestino, informou ainda que, em agosto, a demanda não cresceu em relação a julho. Internamente, por motivos econômicos, a empresa está preferindo exportar um volume de petróleo e importar outro de diesel para atender o consumo interno.