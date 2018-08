Dólar se ajusta em baixa à espera do Payroll dos EUA

O dólar se ajusta em baixa em meio à espera dos investidores pelo relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, payroll, que tem divulgação marcada para as 9h30min desta sexta-feira (3). Os investidores locais olham animados para o balanço da Petrobras , que mostrou lucro de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre, bem acima do resultado de R$ 316 milhões de igual período de 2017 e 40% acima do estimado por analistas.

Em reação, o Ibovespa Futuro subia 0,39%, a 80.265 pontos, enquanto o recibo de ações (ADR) da estatal apresentava alta de 1,59% no pré-mercado em Nova Iorque, às 9h.

Às 9h17min desta sexta, o dólar à vista recuava 0,38%, aos R$ 3,7450. O dólar futuro de setembro caía 0,15%, a R$ 3,7575. Em Nova Iorque, o euro estava a US$ 1,1587, ante US$ 1,1597 no fim da tarde de quinta. O dólar valia 111,60 ienes, ante 111,63 ienes, e a libra era cotada a US$ 1,3015, de US$ 1,3024 no fim da tarde de ontem. Em relação a moedas emergentes, os sinais do dólar dos EUA são mistos, em baixa ante o dólar australiano e o peso mexicano e em alta frente peso do Chile, entre outras.

Durante a sessão, o fluxo cambial e as notícias sobre as eleições também devem ser monitorados em meio a um pano de fundo de cautela com a guerra comercial entre EUA e China, que segue no radar. Nesta quinta-feira (2), o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, confirmou que a senadora Ana Amélia (PP-RS) comporá sua chapa como candidata a vice. A presidenciável da Rede, Marina Silva, comemorou a confirmação de Eduardo Jorge (PV) como seu vice.

Já o PT deve indicar no sábado (3), o nome de um vice para compor a chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , preso desde abril em Curitiba, no Encontro Nacional do partido que será realizado em São Paulo. Um dos nomes cogitados é o do ex-prefeito Fernando Haddad.

No exterior, em meio à escalada da tensão comercial com os EUA, o Banco do Povo da China anunciou medidas para controlar a desvalorização do yuan. A autoridade estabeleceu compulsório de 20% para negociação futura do yuan. Mais cedo, o PBoC já havia orientado uma nova depreciação do yuan ao menor nível desde 31 de maio de 2017, em meio ao cenário de escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Está no foco a possibilidade dos EUA aumentarem a tarifa sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses de 10% para 25%. De acordo com o banco central chinês, a paridade do dólar é de 6,8322 yuans, 0,56% maior que a estabelecida para quinta-feira (6,7942 yuans por dólar).

Em relação aos dados do payroll, os analistas estimam que tenham sido criados 188 mil postos de trabalho no mês passado nos EUA, ante geração de 213 mil registrada em junho. A taxa de desemprego deve passar de 4,0% para 3,9% na comparação mensal. Já a projeção para o salário médio por hora é de incremento de 0,3%. Também saem, no mesmo horário, os números da balança comercial dos Estados Unidos em junho.