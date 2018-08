Juros recuam com dólar em meio a expectativas por dados de emprego dos EUA

Os juros futuros operam em baixa na esteira da queda do dólar ante o real. Os investidores estão na expectativa pelo relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll, com previsão de divulgação na manhã desta sexta-feira (3).

Em relação aos dados do payroll, os analistas estimam que tenham sido criados 188 mil postos de trabalho no mês passado nos EUA, ante geração de 213 mil registrada em junho. A taxa de desemprego deve passar de 4,0% para 3,9% na comparação mensal. Já a projeção para o salário médio por hora é de incremento de 0,3%. Também saem, no mesmo horário, os números da balança comercial dos Estados Unidos em junho.

Às 9h17min, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 indicava 7,86%, de 7,89% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2021 estava a 8,84%, na mínima, de 8,89% no ajuste de quinta. No câmbio, o dólar à vista recuava 0,38%, aos R$ 3,7450. O dólar futuro de setembro caía 0,15%, a R$ 3,7575.