Toyota tem alta no lucro líquido a 657,3 bilhões de ienes no trimestre até junho

A Toyota Motor informou que teve lucro líquido de 657,31 bilhões de ienes (US$ 5,89 bilhões) no trimestre até junho, superior ao resultado de 613,06 bilhões de ienes de igual período do ano passado. A receita foi de 7,36 trilhões de ienes (US$ 65,95 bilhões), superior à de 7,05 trilhões de ienes na mesma comparação.

A montadora japonesa conseguiu vender mais na América do Norte, mas enfrentou desaceleração em suas vendas no período, particularmente nos Estados Unidos. Após o balanço, a ação da empresa recuou 0,85% hoje na Bolsa de Tóquio.