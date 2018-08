Petróleo oscila com viés negativo, sem força após alta de ontem

Os contratos futuros de petróleo chegaram a subir mais cedo, porém têm se mantido em território negativo durante boa parte do início desta sexta-feira (3), em uma semana de volatilidade. Ontem, a commodity fechou com alta de 1,46% em Londres e de 1,92% em Nova Iorque, reagindo após ter atingido os menores níveis em seis semanas. Hoje, porém, não mostra fôlego.

Às 7h35min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro caía 0,29%, a US$ 68,76 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para outubro recuava 0,35%, a US$ 73,19 o barril, na ICE.

Os preços estiveram sob pressão na semana, após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informar na quarta-feira que ocorreu uma inesperada alta nos estoques de petróleo dos EUA. Além disso, houve uma elevação na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada pela Arábia Saudita, e também da Rússia. Segundo a JBC Energy, a Rússia teve avanço "forte" na produção em julho, de 150 mil barris por dia ante o mês anterior, segundo a JBC Energy. Já a da Opep cresceu cerca de 300 mil barris por dia na mesma comparação, complementou a consultoria.

Há agora expectativa no mercado pela divulgação do relatório semanal de poços e plataformas em atividade nos EUA da Baker Hughes, às 14h.