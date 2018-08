Dólar sobe ante rivais com otimismo do Fed, mas incertezas apoiam iene

O dólar avançou em relação à maioria das moedas principais e de países emergentes nesta quinta-feira (2) amparado pelo otimismo do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) com a economia do país, mas a busca por segurança desencadeada por novos desdobramentos na ameaça de Washington de tarifar US$ 200 bilhões em importações da China deu suporte ao iene, o suficiente para mantê-lo apenas acima da linha d'água em relação à divisa americana. Além disso, a menção do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, à possibilidade de um Brexit "desorganizado" pressionou a libra, mesmo após a instituição elevar a taxa básica de juros de 0,50% para 0,75%.

Perto do horário de fechamento em Nova York, o dólar passava de 111,64 ienes ontem para 111,63 ienes, mas, por outro lado, o euro baixava de US$ 1,1662 para US$ 1,1597 e a libra recuava de US$ 1,3125 para US$ 1,3024.

Como já se observa há alguns meses, indicadores da economia dos EUA desenham um cenário quase paradisíaco com Produto Interno Bruto (PIB) forte, desemprego no menor nível da história e inflação sob controle. "Quase" porque há uma guerra comercial declarada contra a China.

A descrição dos aspectos positivos no comunicado do Fed, que ontem manteve os juros na faixa entre 1,75% e 2,00%, deu fôlego ao dólar na sessão de hoje. Uma das poucas exceções foi o iene, visto como um dos ativos mais seguros do mercado de câmbio e demandado em face às incertezas reforçadas após o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) revelar ter sido orientado a elevar de 10% para 25% a alíquota das tarifas propostas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas. Pequim já avisou que está pronta para retaliar em igual medida.

No vizinho ao sul dos Estados Unidos, as palavras que sucederam a decisão do banco central do México de manter a taxa de juros em 7,75% deram o tom da moeda local. Com a preocupação demonstrada pela autoridade monetária em relação à incerta renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), o dólar avançou de 18,6183 pesos mexicanos na tarde de ontem para 18,6592 pesos mexicanos hoje.

Já a lira turca chegou a renovar a mínima histórica intraday, ainda na esteira da imposição de sanções pelos EUA a dois ministros do governo de Recep Tayyip Erdogan na Turquia em retaliação à detenção do pastor americano Andew Brunson por autoridades do país. Foi a gota d'água em meio a um quadro de inflação elevada em Ancara e de inação do banco central local. No horário citado acima, o dólar avançava de 4,9893 liras turcas na tarde de ontem para 5,0692 liras turcas.