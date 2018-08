Petróleo fecha em alta e reverte menor nível em seis semanas

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, revertendo as quedas que levaram a commodity a atingir o menor nível em seis semanas, em meio a sinais de que a oferta do óleo pode diminuir.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro avançou para US$ 73,45 (+1,46%). Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro ganhou 1,92%, para US$ 68,96.

Os preços do petróleo vinham sendo pressionados nas últimas semanas, seguindo a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de aumentar a produção e após comentários do presidente americano, Donald Trump, indicando que poderia se encontrar com o líder do Irã, Hassan Rouhani.

A commodity reverteu as perdas, no entanto, e avançou nesta quinta, após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informar a quarta-feira, 1, que a produção média diária nos Estados Unidos recuou de 11 milhões uma semana antes para 10,9 milhões de barris na última semana. Além disso, houve uma redução de 1,338 milhão de barris no volume da commodity estocado em Cushing, para 22,393 milhões.

Informações de que o governo dos Estados Unidos propõe congelar as regras de eficiências de combustível para carros e caminhões leves em 2020, uma medida que relaxaria regras para montadoras e aumentaria o consumo de petróleo no país, também se refletiram nos preços da commodity.