Multinacional de jogos negocia compra da Galápagos

Entre as principais empresas de jogos do mundo, a francesa Asmodee anunciou que está em negociações exclusivas para a aquisição da editora brasileira Galápagos Jogos. Fundada em 2009, a Galápagos é atualmente a maior empresa de jogos de tabuleiro modernos no Brasil, e publica no País títulos de tabuleiro de estúdios ligados à Asmodee, como 7 Wonders, Ticket to Ride e Dixit.

Desde 2013, quando passou a comercializar seus primeiros títulos de jogos internacionais, a Galápagos alega um aumento de 800% nas vendas. Com mais de 60 linhas de jogos de tabuleiro e cartas, o sucesso da empresa acompanha o avanço mundial do setor, que é considerado um dos segmentos que mais crescem na indústria de entretenimento.

"Nosso propósito de aproximar pessoas por meio de uma experiência fantástica de entretenimento se fortalece ainda mais agora que fazemos parte da Asmodee", afirma, em nota, Yuri Fang, presidente da Galápagos Jogos.

O interesse pelo Brasil faz parte da estratégia do grupo francês de consolidar sua presença global. Essa será a primeira operação na América Latina do grupo, que possui escritórios em outros 14 países e estúdios de desenvolvimento de jogos pelo mundo. A Asmodee, criada em 1995, vende 34 milhões de jogos e lança 300 novos produtos por ano, e registrou um faturamento de 442 milhões de euros em 2017.

"Após cinco anos de uma parceria de sucesso com a Galápagos na distribuição dos nossos jogos no Brasil, estamos muito felizes em tê-los na família Asmodee. Confiamos plenamente na equipe da Galápagos para aumentar ainda mais nossa presença no mercado e em construir nossa plataforma no país", disse, também em nota à imprensa, o presidente do Grupo Asmodee, Stéphane Carville.