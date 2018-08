BR Distribuidora tem lucro líquido de R$ 263 milhões no 2º trimestre

O aumento no lucro líquido foi de 275,7% em relação ao mesmo período do ano passado MARCIO ROBERTO DIAS/AGÊNCIA PETROBRAS/JC

A BR Distribuidora apresentou no segundo trimestre aumento no lucro líquido de 275,7%, para R$ 263 milhões em comparação ao mesmo período de 2017, quando era de R$ 70 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no critério ajustado ficou em R$ 508 milhões, 5,6% maior em relação ano segundo trimestre do ano passado. A companhia explica que o ajuste inclui amortização das bonificações antecipadas a clientes, perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa do sistema isolado e interligado de energia, perdas e provisões com processos judiciais, plano de incentivo do desligamento voluntário, gastos com anistias fiscais e encargos tributários sobre receitas financeiras.

A margem Ebitda ajustada teve leve queda se calculada na proporção da receita líquida, de 2,5% para 2,2%, mas cresceu na medida sobre metros cúbicos, de R$ 46/m3 para R$ 50/m3, com destaque para o segmento de aviação, que mais que dobrou, de R$ 55/m3 para R$ 129/m3.

A receita líquida cresceu 21,2% no consolidado, para R$ 23,597 milhões. Em volume, houve queda de 4,2%, para 10,061 milhões de m3. A alavancagem, medida pela razão dívida líquida sobre Ebitda ajustado caiu para 1 vez, de 3,7 vezes no segundo trimestre de 2017.

A administração comenta que o efeito da greve dos caminhoneiros, em maio, ficou resumido aos ajustes nos estoques de diesel, gerando uma perda de aproximadamente R$ 200 milhões, uma redução de cerca de R$ 20/m3 na margem Ebitda ajustada do segundo trimestre.