Cobre estende perdas após EUA terem ameaçado elevar tarifas contra China

Os preços do cobre operam em queda nesta quinta-feira, depois de despencarem 3% na quarta-feira (1), em meio a intensos temores de um confronto comercial entre os EUA e a China.

Às 7h25min (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,61%, a US$ 6.084 a tonelada, na London Metal Exchange. Às 7h45min, o cobre para setembro tinha baixa de 0,66%, a US$ 2,7295 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os conflitos trabalhistas na América do Sul não superaram o humor pessimista dos mercados de cobre. Os sindicatos da operação na mina chilena Escondida da BHP Billiton, a maior mina de cobre do mundo, anunciaram que 84% dos trabalhadores votaram a favor da rejeição da mais recente oferta de contrato da empresa de mineração. Se os trabalhadores rejeitarem novas ofertas, uma greve com a duração de um mês poderia começar já em meados de agosto.

Historicamente, os preços tendem a subir na expectativa de uma greve, mas permaneceram estáveis durante a ação. Em vez disso, os investidores estão mais focados nas tensões comerciais, disse Carsten Menke, analista de pesquisa em commodities do Julius Baer.

Na quarta-feira (1), o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, determinou que o Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) considere um possível aumento na alíquota de uma tarifa sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses de 10% para 25%. A tarifa foi proposta por Trump em 18 de junho em resposta à decisão da China de retaliar os EUA após tarifas aplicadas por Washington sobre produtos chineses alegando roubo de propriedade intelectual.

Nesta quinta-feira (2), a China disse que, se necessários, irá retaliar os EUA para defender "nossos interesses". O cobre, que há muito tempo é considerado um indicador do sentimento em torno da economia chinesa, também passou a ser visto como um ponto importante para as ansiedades de que uma guerra comercial com os EUA sufocará o crescimento.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 0,71%, para US$ 2.558 a tonelada métrica, o alumínio caía 0,54%, para US$ 2.041 a tonelada métrica, o estanho recuava 0,33%, para US$ 19.685 a tonelada métrica, o níquel tinha queda de 0,63%, para US$ 13.305 a tonelada métrica e o chumbo avançava 0,78%, para US$ 2.141,50 a tonelada métrica.