Petróleo cai, ainda sob pressão após alta nos estoques dos EUA e com dólar forte

Após tentar ensaiar uma modesta recuperação mais cedo, os contratos do petróleo voltaram a operar em território negativo, ainda sob o impacto da elevação nos estoques dos Estados Unidos.

Às 7h44min (de Brasília) desta quinta-feira (2), o petróleo WTI para setembro caía 0,83%, a US$ 67,10 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para outubro recuava 0,57%, a US$ 71,98 o barril, na ICE.

Os estoques de petróleo dos EUA avançaram 3,8 milhões de barris na última semana, o que contrariou a projeção dos analistas, de declínio de 2,2 milhões de barris. Os preços recuaram para mínimas em quase seis semanas, após a divulgação do dado na quarta-feira. Analista da PVM Oil Associates, Tamas Varga nota que os estoques totais de petróleo e derivados cresceram mais de 10 milhões de barris na última semana.

Além disso, o dólar mais forte em geral pressiona os contratos nesta manhã. Nesse caso, a commodity, cotada na moeda americana, fica mais cara para os detentores de outras divisas.

Os preços são ainda prejudicados nas últimas semanas pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de elevar a produção. A Rússia, parceira da Opep, também tem atuado na mesma linha, relaxando o acordo para conter a oferta.