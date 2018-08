Bolsas da Ásia fecham em queda, penalizados por tensão comercial EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (2), pressionadas pelas divergências na área comercial entre Estados Unidos e China. O humor ficou ruim após ontem o governo do presidente americano, Donald Trump, ameaçar impor tarifas de 25% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, não mais de 10% como antes mencionado. Mesmo sem uma decisão oficial no caso, o sinal de aprofundamento das divergências prejudicou as ações.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 2,00%, em 2.768,02 pontos, depois de chegar a recuar mais durante o pregão, mas conseguir uma modesta recuperação. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve queda de 2,40%, a 1.580,86 pontos, na mínima em três anos e meio. Shenzhen chegou a recuar 4,3% durante o dia, mas reduziu perdas nas horas finais. Ações do setor de internet e produtos domésticos tiveram jornada negativa em geral.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve queda de 2,21%, a 27.714,56 pontos, nas mínimas de fechamento desde setembro do ano passado. Muitas das principais ações dessa bolsa atingiram mínimas em vários meses, também com a tensão comercial no radar. Ascletis, do setor de biotecnologia, teve queda de 15% em seu segundo dia de negociações, após ficar estável no primeiro.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,03%, a 22.512,53 pontos. A praça japonesa se estabilizou na parte da tarde, em meio ao recuo nos retornos do bônus da dívida do governo local, após um leilão não previsto anteriormente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês). Entre as ações em foco, a fabricante de maquinário pesado Komatsu caiu 3,7% e Sumitomo teve baixa de 3%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi teve queda de 1,60%, a 2.270,20 pontos, revertendo os ganhos vistos em quatro das últimas cinco sessões. Trata-se da maior queda do Kospi em um mês, com Samsung Electronics em baixa de 2,2%. Por outro lado, o setor de construção deu algum apoio ao índice.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em queda de 1,52%, a 10.929,77 pontos, sua maior queda diária desde 19 de junho. Boa parte das ações do setor de tecnologia e do financeiro recuou na ilha.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 registrou baixa de 0,55%, a 6.240,90 pontos. A ação mais negociada na Bolsa de Sydney foi a da Jupiter Mines, em baixa de 10,39%.