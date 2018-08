Receita defende a revisão de benefícios fiscais

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, voltou a destacar ontem a grande quantidade de desonerações fiscais concedidas no Brasil. Segundo ele, somente neste ano, a renúncia de receitas deve chegar a cerca de R$ 270 bilhões. "Todos os países do mundo adotam benefícios fiscais, que são instrumentos legítimos, mas, no Brasil, houve uma utilização exagerada desse recurso", afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Rachid criticou a expansão do Simples Nacional, que já abarca mais de 3 milhões de firmas, ou 74% das empresas que atuam no País. "Em outros países, modelos como o Simples são limitados a cinco anos para cada empresa. A partir daí, elas devem partir para outro patamar", afirmou. O secretário da Receita novamente defendeu que haja uma avaliação da eficácia desses benefícios fiscais, com metas e a criação de órgãos responsáveis por fiscalizá-los.