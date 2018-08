Voo da Gol entre Caxias do Sul e Guarulhos começará em outubro

A companhia aérea Gol começa a operar, a partir de 28 de outubro, uma nova rota entre a cidade gaúcha de Caxias do Sul e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O voo terá frequência de cinco vezes por semana (segundas, quartas, quintas, sextas e domingos), saindo de Guarulhos às 12h05min e chegando em Caxias às 13h45min; e saindo de Caxias às 14h e chegando em Guarulhos às 15h50min.

Para o gerente de Planejamento Estratégico de Malha da Gol, Rafael Araujo, o novo serviço busca atender à demanda de negócios local, além de contribuir para o aumento do turismo na região, já que a cidade serve como uma das portas de entrada a cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves. "A Gol está sempre avaliando novas oportunidades de ampliação de sua malha e opções de rotas que possam entregar ao cliente maior comodidade em seu deslocamento", destaca Araujo.

Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737-700, com capacidade até 138 passageiros. Os bilhetes estão à venda a partir de R$ 321,35. A companhia conta com outros dois voos diários para São Paulo, no aeroporto de Congonhas.