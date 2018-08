Fed funds dos Estados Unidos permanecem inalterados

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa dos Fed funds na faixa entre 1,75% e 2% e deixou a taxa de desconto inalterada em 2,5%. A decisão foi tomada de forma unânime. No comunicado da decisão, o banco central dos EUA afirmou ontem que espera manter o gradualismo na elevação de juros, já que os aumentos são "consistentes com a expansão sustentada da atividade econômica, condições fortes do mercado de trabalho e inflação próxima da meta simétrica de 2%".

A autoridade monetária dos Estados Unidos afirma, ainda, que o mercado de trabalho tem se fortalecido e que a atividade econômica tem crescido a um ritmo forte. No documento divulgado em junho, o Fed havia apontado que a expansão da atividade se dava a um ritmo sólido.

Ainda segundo o Fed, o nível de emprego tem se mantido forte nos últimos meses, à medida que o desemprego se manteve em baixas taxas. "Os gastos das famílias e o investimento fixo das empresas cresceram fortemente e, em uma base de 12 meses, tanto a inflação global quanto o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, permanecem perto de 2%. Em relação aos riscos para as perspectivas econômicas, o banco central norte-americano acredita que eles permanecem "mais ou menos equilibrados", além de ter pontuado que as expectativas de inflação de longo prazo estão pouco alteradas.

De acordo com o Fed, a avaliação sobre o desempenho da economia americana irá levar em conta "uma ampla gama de informações, incluindo medidas de condições do mercado de trabalho, indicadores de pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e leituras sobre desenvolvimentos financeiros e internacionais".