Petróleo cai após relatório do DoE e possível aumento da produção da Opep

O petróleo fechou em queda no pregão desta quarta-feira, pressionado por relatos de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) teria aumentado, e em meio ao aumento nos estoques da commodity dos Estados Unidos.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro caiu para US$ 72,39 (-2,45%). Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro teve recuo de 1,60%, para US$ 67,66.

Os estoques de petróleo dos EUA tiveram crescimento de 3,803 milhões de barris na semana encerrada em 28 de julho, contrariando a previsão de queda de 2,2 milhões de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), enquanto o volume estocado de destilados avançou 2,983 milhões de barris, acima da projeção de 200 mil. Por outro lado, o DoE informou que a produção diária americana recuou de 11 milhões na semana anterior para 10,9 milhões de barris.

O recuo nos preços do óleo se acentuou com a divulgação de uma pesquisa feita pela agência de notícias Bloomberg, que afirma que a produção da Opep teria avançado em 300 mil barris por dia (bpd) em julho na comparação com o mês anterior, para 32,6 milhões de bpd.

Além disso, um possível encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e indicações de que pode haver aumento na produção da Arábia Saudita e da Rússia seguem na mira de investidores.