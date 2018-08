Ouro cai com forte alta dos juros de bônus soberanos no Japão, EUA e Europa

O contrato futuro de ouro fechou em queda nesta quarta-feira, pouco antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e em meio a dados que apontam para o fortalecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto fechou em queda de 0,47%, para US$ 1.217,90 por onça-troy.

As expectativas de redução da liquidez pelos grandes bancos centrais do mundo fizeram com que os rendimentos de bônus soberanos de todo o mundo avançassem nesta quarta-feira, em um movimento iniciado no Japão, com o juro do JGB de dez anos saltando de 0,048% para 0,130%. Nos Estados Unidos, o yield da T-note de mesma maturação voltou a superar a marca psicológica de 3%, chegando a 3,013% na máxima do dia.

O fortalecimento dos retornos dos Treasuries se deu em meio a dados fortes do mercado de trabalho nos EUA. De acordo com a ADP, o setor privado americano criou 219 mil empregos em julho, em um resultado acima do projetado por analistas, de 185 mil vagas de trabalho.