Primeira prévia do Ibovespa aponta entrada de Carrefour e exclusão de CPFL Energia

A B3 divulgou nesta manhã de quarta-feira (1) a primeira prévia da carteira do Ibovespa, que será válida de setembro a dezembro de 2018, indicando a inclusão da ON do Carrefour, com participação de 0,390%. CPFL Energia ON, que tinha participação de 0,090%, foi excluída.

Vale ON assume a liderança como papel com maior participação (12,635%), seguida por Itaú Unibanco PN, que deixa o topo da lista (10,368%) e Bradesco PN (7,405%). Na carteira anterior, válida para maio a agosto, a participação da mineradora estava em 11,228%.

Ainda no segmento de bancos, Banco do Brasil ganhou participação, passando de 3,117% para 3,250%, enquanto o Santander Unit avançou de 0,980% para 1,019%. A participação da Ambev ON, do setor de bebidas, caiu de 7,055% para 6,338%.

Na outra ponta, entre as empresas que ganharam espaço na carteira vale destacar Suzano Papel e Celulose, cuja participação passou de 1,386% para 1,567%. Já a Fibria, que deve concluir até 2019 acordo para combinação de ativos com a concorrente, subiu de 1,150% para 1,273%.

Petrobras perdeu peso na PN mas ganhou na ON. Na carteira válida até agosto a PN estava com 6,733% de participação no índice, e agora tem 6,325%. Já o peso das ações ON da estatal aumentou, de 4,000% para 4,464%.

A participação da CCR passou de 0,942% para 0,882%, enquanto EcoRodovias diminuiu de 0,126% para 0,114%, na mesma base comparativa. Também perdendo espaço na carteira está Cielo ON, de 1,461% para 1,206%.