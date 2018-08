CNPE altera relação de áreas da 16ª Rodada de Licitações de Blocos de Petróleo

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) alterou a relação de áreas da 16ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, que ocorrerá em 2019, sob a modalidade de concessão. Resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (1) e já aprovada pela Presidência da República reduziu o número de bacias das quais serão selecionados os blocos da rodada.

De acordo com o ato, agora devem ser escolhidos para a rodada "blocos das bacias de Pernambuco-Paraíba (setor SPEPB-AP3), de Jacuípe (setor SJA-AUP), de Camamu-Almada (setor SCALAUP), de Campos, águas ultraprofundas fora do polígono do pré-sal (setores AUP3 e AUP4) e de Santos (setor SS-AUP5)".

A resolução anterior, de abril de 2017, previa para essa rodada a seleção de "blocos das bacias de Camamu-Almada (setores SCAL-AP1 e AP2) e Jacuípe (setor SJA-AP) e de águas ultraprofundas fora do polígono do pré-sal das bacias de Campos (setor SC-AP5) e de Santos (setor SS-AUP5), e das bacias terrestres do Solimões (setor SSOL-C) e Parecis (setores SPRC-L e O), além de blocos de todos os setores terrestres das bacias maduras de Sergipe-Alagoas, Recôncavo, Potiguar e Espírito Santo.