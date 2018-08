Arrecadação com participação especial bate novo recorde e atinge R$ 8,2 bilhões, diz ANP

A arrecadação de Participação Especial (PE) - um pagamento extra que produtores de grande volume de petróleo e gás fazem ao governo brasileiro, além dos royalties - bateu o segundo recorde consecutivo no segundo trimestre deste ano, atingindo R$ 8,2 bilhões, informou nesta terça-feira (31) a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O total arrecadado supera em 26% o obtido primeiro trimestre do ano, R$ 6,4 bilhões, que já havia sido recorde. A distribuição dos recursos será feita em meados de agosto, informou a ANP. A divisão do pagamento é de 50% desse valor para a União; 40% para os estados e 10% para municípios.

O Estado do Rio de Janeiro continua liderando a arrecadação com PE e vai receber R$ 2,5 bilhões, seguido por São Paulo, como R$ 400 milhões e o Espírito Santo, com R$ 300 milhões.