Alívio com sinais do Banco do Japão alcança ações e bolsas fecham em alta nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira (31) em meio ao alívio com que investidores receberam o anúncio pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de que as taxas de juros permanecerão em níveis baixos por um período prolongado de tempo. A temporada de balanços segue mexendo com os mercados - hoje, o setor industrial conferiu algum ímpeto aos índices acionários nova-iorquinos.

O índice Dow Jones teve avanço de 108,36 pontos (+0,43%), para os 25.415,19 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 13,69 pontos (+0,49%), encerrando aos 2.816,29 pontos, e o Nasdaq avançou 41,79 pontos (+0,55%), para os 7.671,79 pontos.

O mês de julho foi mais um de 2018 marcado pela temática da guerra comercial, com diversos altos e baixos a partir das manifestações práticas e retóricas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Enfim, o governo americano e a Comissão Europeia alcançaram um entendimento em torno do esforço conjunto para firmar um acordo comercial e zerar tarifas, barreiras e subsídios, excetuando-se o setor automotivo, o que trouxe alívio aos mercados.

A temporada de balanços, por sua vez, provou-se um solavanco ao voo de cruzeiro das techs, principalmente a partir de frustrações com números do Facebook e da Netflix. Ainda assim, desde a última sessão de junho, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq acumularam altas - de 4,71%, 3,60% e 2,15%, respectivamente.

De volta ao presente, em decisão divulgada nesta madrugada, o BoJ manteve a taxa de depósito em -0,1% e, também, a meta para o rendimento do título da dívida do governo (JGB, na sigla em inglês) de 10 anos, em torno de zero. O movimento sucede especulações sobre uma possível aceleração no sentido de o BC japonês apertar a política monetária cujos reflexos ultrapassaram o mercado de renda fixa e chegaram também às ações, por se encaixarem em um contexto de gradual enxugamento de estímulos à liquidez em diversos bancos centrais relevantes no mundo.

O desmonte desse temor deu força aos índices em Nova York. O subíndice industrial do S&P 500 teve alta de 2,12%, amparado também em balanços de algumas empresas que o compõem, como a companhia de defesa Harris (+9,68%). Componentes do Dow Jones, as ações da Boeing e da Caterpillar tiveram ganhos de 1,49% e 2,90%, respectivamente.

Investidores aguardavam ansiosamente também o balanço da Apple (+0,20%), que participou de uma recuperação relativa dos papéis de tecnologia após uma sequência de fechamentos no vermelho. Os do Facebook subiram 0,89% e os da Netflix ascenderam 0,74%, mas os da Amazon perderam 0,10% e os da Alphabet (Google) recuaram 0,23%.