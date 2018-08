John Deere adquire empresa argentina Pla

Rede no País conta com mais de 55 concessionárias nos principais estados agrícolas MARCELO G. RIBEIRO/JC

A Deere & Company (John Deere) assinou um acordo definitivo para adquirir a Pla, uma fabricante de pulverizadores, plantadeiras e produtos especializados para agricultura. A Pla está baseada na Argentina, com fábricas em Las Rosas, na província de Santa Fé, e em Canoas, no Rio Grande do Sul.

"A aquisição da Pla reforça o comprometimento da John Deere com os clientes à medida que continuamos a fornecer equipamentos inovadores, com um custo-benefício efetivo, tecnologia e serviços para melhorar sua produtividade", diz o presidente de Soluções Agrícolas e Tecnologia da Informaçao na Deere, John May. Fundada em 1975, a Pla foi a primeira empresa a fabricar pulverizadores autopropelidos na América Latina. A empresa tem cerca de 450 funcionários e atualmente comercializa produtos em quatro continentes. A companhia chegou a Canoas em 2004, e seu crescimento no Brasil foi acelerado em 2011 graças à incorporação ao Grupo Pampa Management Capital e ao aporte financeiro do fundo homônimo. A planta gaúcha conta atualmente com mais de 100 empregados. No País, a Rede Pla possui mais de 55 concessionários, nos principais estados agrícolas, que disponibilizam peças originais, assistência profissional, serviços mecânicos e o sistema de agricultura de precisão Pla.

Já a John Deere tem operação global e foi fundada em 1937. Entre outras áreas, o grupo atua com máquinas e implementos agrícolas, máquinas pesadas para construção, equipamentos florestais, carrinhos de golfe e equipamentos, cortadores de grama, motores e transmissão.