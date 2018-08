Inscritos para a 41ª Expointer supera número do ano passado

Está concluída a inscrição de animais para a 41ª Expointer. O período de inscrição de animais encerrou na última segunda-feira e, de acordo com Seção de Inspeção Sanitária de Eventos Agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), 4.247 animais estão aptos a participar do maior evento agropecuário a céu aberto da América Latina.

Em comparação com a edição de 2017, ano em que as aves não participaram da feira, o número supera em 32% o total de inscritos. Ovinos, bovinos, zebuínos, bubalinos, equinos, caprinos e pequenos animais integram as mais de 70 raças que estarão em exposição e em competição na Expointer, que terá início no próximo dia 25, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.