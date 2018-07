Petróleo fecha em queda com possível encontro entre EUA e Irã e avanço do dólar

O petróleo fechou a sessão desta terça-feira em queda, após as declarações de ontem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que poderia se reunir com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e em meio ao avanço do dólar ante outras moedas fortes.

Na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres, o barril do Brent para outubro caiu para US$ 74,21 (-1,77%). Já na bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o barril do WTI para setembro teve recuo de 1,95%, a US$ 68,76.

Trump afirmou nesta segunda-feira que não há pré-requisitos da sua parte para aceitar uma reunião com o presidente iraniano. O líder da Casa Branca disse ainda acreditar que os problemas ocasionados ao Irã pelas sanções econômicas impostas por Washington levarão Teerã a querer o encontro.

A reação do mercado à disposição de Trump de se encontrar com Rouhani pressionou os preços do petróleo, mesmo diante da queda na produção da commodity nos EUA. O volume recuou de 10,5 milhões de barris por dia (bpd) em abril para 10,4 milhões de bpd em maio, de acordo com o relatório mensal do Departamento de Energia do país (DoE, na sigla em inglês), divulgado hoje.

O avanço do dólar após a divulgação do índice de confiança do consumidor, que subiu a 127,4 em julho, contrariando a previsão de queda para 126,0, também teve impacto sobre os preços. Como a commodity é cotada na moeda americana, os preços se tornam mais caros aos detentores de outras divisas.

Investidores seguem atentos às primeiras estimativas da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para julho, esperadas para o final desta semana. Além disso, agentes aguardam os dados do American Petroleum Institute no final do dia de hoje e os dados semanais do petróleo nos EUA, divulgados nesta quarta pelo Doe.