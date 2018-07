Ouro fecha em alta após reunião do BoJ e à espera de Fed e BoE

O contrato futuro de ouro apresentou ganhos nesta terça-feira (31) após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) ressaltar que não está efetuando um aperto monetário em sua política, apesar de ter ampliado a banda para a flutuação dos rendimentos dos bônus do governo japonês (JGBs, na sigla em inglês) para 0,2%, embora a meta para o yield tenha sido mantida em torno de zero.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para entrega em agosto fechou o dia em alta de 0,20%, para US$ 1.223,70 por onça-troy.

Os preços do ouro oscilaram entre pequenos ganhos e perdas nesta terça-feira. Recentemente, o metal precioso era cotado no menor nível em mais de um ano, prejudicado por um dólar mais forte, que o tornou mais caro para compradores estrangeiros. Além disso, preocupações quanto a um aperto monetário mais incisivo por parte de grandes bancos centrais penalizaram os futuros de ouro.

Na madrugada desta terça-feira, no entanto, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, comentou que o retorno do JGB de dez anos poderá chegar até 0,2%, mas ressaltou que isso não significa um aperto na política monetária nem uma tentativa de elevar as taxas de juros. Na reunião, a autoridade monetária japonesa deixou a taxa de depósito inalterada em -0,1% e manteve a meta para o yield do JGB de dez anos em torno de zero. Além disso, o BoJ cortou as projeções para a inflação no país.

Os investidores ainda aguardam outras reuniões de política monetária esta semana. Na quarta-feira, será a vez do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) informar sua decisão, e, na quinta-feira, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deverá elevar o juro básico de 0,5% para 0,75%.