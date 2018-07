Aneel aprova edital de leilão de energia que será realizado fim de agosto

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o edital do leilão de energia nova A-6, que será realizado no dia 31 de agosto. Os empreendimentos que vencerem a disputa deverão entregar energia a partir de 1º de janeiro de 2024. O preço-teto da energia a ser contratada será de R$ 308,00 por megawatt-hora (MWh).

Hidrelétricas terão preço máximo de R$ 290,00 por MWh; eólicas, R$ 227,00 por MWh; termelétricas a biomassa, carvão e gás natural, R$ 308,00 por MWh. Entre empreendimentos com outorga e com contrato, o preço máximo para hidrelétricas será de R$ 151,68 por MWh, e para eólicas, R$ 171,82 por MWh.

Três produtos serão ofertados, sendo dois na modalidade por quantidade e um por disponibilidade. Na modalidade quantidade, empreendimentos de fonte hidrelétrica terão o prazo de suprimento de 30 anos, e de fonte eólica, 20 anos. Será a primeira vez que as usinas eólias serão contratadas por quantidade, modelo em que o risco é assumido pelo empreendedor.

Na modalidade por disponibilidade, poderão disputar termelétricas a biomassa, carvão e gás natural, com prazo de suprimento de 25 anos. Todas as fontes vão concorrer entre si. O leilão terá duas fases: na primeira, concorrem hidrelétricas com potência superior a 50 MW. A demanda residual da primeira fase vai definir o volume que será contratado na segunda fase.

De acordo com informações da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estão cadastrados 1.090 projetos, que totalizam 59,116 mil megawatts (MW) de potência. A maioria dos projetos (928) é de eólicas. Também estão inscritas 66 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), 7 hidrelétricas, 23 centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) e 66 termelétricas. Já em termos de potência, a maior oferta disponível é de termelétricas a gás, com 28,656 mil MW.