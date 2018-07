PIB do México recua 0,1% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou recuo de 0,1% no segundo trimestre ante o anterior, após ajustes sazonais, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (31). Um recuo na produção industrial ofuscou o avanço no setor de serviços.

O dado informado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) se traduz em uma queda anualizada sazonalmente ajustada de 0,3%, com recuo de 2,1% no setor agrícola, segundo essa leitura preliminar. A leitura revisada sai em 24 de agosto.

Na comparação anual, o PIB avançou 2,7%, ajudado pela mudança na época do feriado da semana da Páscoa, o que significou mais dias trabalhados do que no ano anterior, no período. O crescimento no primeiro semestre foi de 2%, na comparação com igual período de 2017.