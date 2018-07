Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, de olho em BoJ e em sessão tranquila

As bolsas asiáticas fecharam na maioria em território positivo nesta terça-feira (31). Investidores monitoraram a decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), além de indicadores da China, mas as praças tiveram em geral uma sessão tranquila, segundo operadores.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,04%, a 22.553,72 pontos. Durante o pregão, o BoJ manteve os juros, mas anunciou ajustes em sua política. A instituição permitirá que o juro do bônus de 10 anos do Japão (JGB, na sigla em inglês) flutue até 0,20%, de uma meta de até 0,1% anteriormente, além de fazer ajustes em suas compras de fundos de índices de referências em papéis (ETF, na sigla em inglês) ligados ao Topix, índice da Bolsa de Tóquio. A postura do BoJ ajudou o iene a recuar, o que beneficiou a bolsa japonesa, já que esse movimento cambial apoia as ações de exportadoras do país.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,26%, em 2.876,40 pontos, o que encerrou uma sequência negativa, enquanto a Bolsa de Shenzhen teve baixa de 0,02%, a 1.648,18 pontos, praticamente estável. Papéis de petroleiras e do setor financeiro se saíram em geral bem hoje no mercado chinês. Além disso, investidores avaliaram dados. Na agenda de indicadores da China, o índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria recuou de 51,5 em junho a 51,2 em julho, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), ante expectativa de 51,3 dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. O PMI de serviços caiu de 55,0 em junho para 54,0 em julho, como esperado pelos economistas ouvidos pela Trading Economics.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,52%, a 28.583,01 pontos. Entre os papéis mais negociados, China Construction Bank recuou 0,01% e Kin Shing Holdings teve baixa de 0,07%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com ganho de 0,08%, a 2.295,26 pontos. A bolsa local reagiu no fim do pregão, embora Samsung tenha tido baixa de 0,5% hoje. Korea Electric subiu 1,2% e Korean Air se destacou, em alta de 3,55%.

Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,22%, a 11.057,51 pontos. As principais ações do setor financeiro nesse mercado se destacaram, com ganho de mais de 0,5%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve ganho de 0,03%, a 6.280,20 pontos.