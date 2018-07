Cade aprova reestruturação entre BB e Mapfre

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a reestruturação da parceria já existente entre BB Seguros e Mapfre no mercado de seguros. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem.

No novo desenho, a parceria ficará restrita aos segmentos de vida e rural, e as carteiras de automóvel e grandes riscos serão recompradas pela Mapfre, pelo valor de R$ 2,4 bilhões, conforme fato relevante divulgado mês passado pelo BB Seguros.

Segundo as empresas, o acordo está alinhado com a estratégia de simplificação da estrutura de governança e gestão das participações adotada pela BB Seguros, de forma a aumentar a ênfase na comercialização de produtos de seguro no canal bancário, buscando aperfeiçoar os serviços prestados aos clientes. Do ponto de vista da

Mapfre, a reestruturação permitirá ampliar sua presença no mercado brasileiro e ordenar os negócios locais de maneira mais simples e eficiente, levando a uma redução de custos internos, com significativa melhora na produtividade e na rentabilidade dos negócios.