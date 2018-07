Divulgada nova pesquisa de preços de combustíveis

Comunidade pode contribuir com o levantamento subsidiando dados nas redes do Procon Porto Alegre /JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

Moradores de Porto Alegre podem registrar queixas pelo site do Procon ou em sua sede, localizada na Rua dos Andradas, 686, Centro Histórico. São distribuídas, diariamente, 90 fichas de atendimento, das 9h às 17h. O Procon Municipal também disponibiliza para a população uma loja no terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho, em funcionamento das 12h às 18h. O Procon Porto Alegre é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A pesquisa pode ser conferida no site portoalegre.rs.gov.br/procon/

O consumidor poderá incluir na pesquisa de preços do Procon Porto Alegre o posto mais próximo de sua casa. Se desejar contribuir para o levantamento, deverá contatar o Procon Municipal através do Twitter ou via mensagem inbox no Facebook com fotos. Devem constar, também, o nome do posto e o endereço. Postos de gasolina que desejarem incluir seus estabelecimentos nas pesquisas devem entrar em contato com o Procon.

O Procon Porto Alegre realizou ontem um novo levantamento de preços da gasolina comum, etanol e diesel em 40 postos da Capital. Os valores da gasolina comum variam de R$ 4,440 a R$ 4,899; os do álcool, de R$ 3,390 a R$ 4,099; o do diesel S500, de R$ 3,089 a R$ 3,397; e o do diesel S10, de R$ 3,240 a R$ 3,670.

Decreto que estende subvenção ao diesel sai quarta-feira

Segundo o ministro, o processo está sendo conduzido por outros poderes. "Isso aí eu não sei, o Ministério de Minas e Energia não cuida exatamente desse processo, ele foi conduzido pelo Ministério da Fazenda, pela Casa Civil e pelo Ministério dos Transportes, que são as três áreas do governo que estão vinculadas diretamente a essa questão", disse após assinar autorização para construção de uma termelétrica no Porto do Açu, no Norte fluminense.

Ontem, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, não soube informar o que vai acontecer com o preço do diesel a partir de hoje, quando se encerra o prazo do segundo ciclo da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel.

Em negociação com caminhoneiros, em meio à greve, o governo se comprometeu a subvencionar o litro do diesel em R$ 0,46 pelo prazo de 60 dias, que termina nesta terça. Fonte da estatal diz que a diretoria não se envolveu nessa discussão com o Executivo e que o entendimento é que o papel da empresa é cumprir a regra definida no decreto que sairá nesta semana.

A Casa Civil vai publicar até amanhã o novo decreto para regulamentar a subvenção ao óleo diesel a partir de agosto, informou o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix. O texto "está sendo finalizado", disse. A atual regulamentação vence nesta terça-feira, 31. No mercado, inclusive na Petrobras, a expectativa é quanto ao valor subsidiado, se será mantido o de R$ 0,46 por litro.

Etanol cai em 18 estados e no DF; preço médio recua 1,12% no País

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em outros sete estados houve queda, e, no Amapá, ficou estável.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve recuo de 1,12% no preço do etanol na semana passada. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 1,49% sobre a semana anterior, de R$ 2,555 para R$ 2,517 o litro. No período de um mês, os preços do combustível recuaram 8,44% nos postos paulistas. A maior queda percentual entre todos os avaliados, de 1,98%, foi no Paraná, e a maior alta no preço do biocombustível na semana passada, de 1,16%, foi em Sergipe.

Além de São Paulo, com o maior recuo mensal, no período de um mês, os preços do etanol baixaram em 18 estados e no Distrito Federal. Na média brasileira, o preço do etanol pesquisado pela ANP acumulou queda de 6,03% na comparação mensal.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 1,999 o litro, em São Paulo, e o máximo individual ficou de R$ 4,799 o litro, no Rio Grande do Sul. São Paulo tem também o menor preço médio estadual, de R$ 2,517 o litro, e o maior preço médio ocorreu também nos postos gaúchos, de R$ 3,989 o litro.

Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco estados entre os maiores produtores do biocombustível do País - São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 56,84% do preço da gasolina; em São Paulo, por 59,35%; em Goiás, por 60,33%; em Minas Gerais, por 62,56%; e, no Paraná, por 64,48%. Na média brasileira, a paridade é de 61,13% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.

A gasolina é mais vantajosa no Amapá, com a paridade de 94,78% para o preço do etanol. O valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 17 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. Nas outras nove unidades da federação houve alta. Na média nacional, os preços médios recuaram 0,24% entre as semanas, de R$ 4,500 para R$ 4,489.