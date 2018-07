Prumo vai investir R$ 8 bilhões até 2023 em duas térmicas e terminal de regaseificação

O diretor-presidente da Prumo, José Magela, informou que a empresa vai investir R$ 8 bilhões até 2023 na construção de duas termelétricas e um terminal de regaseificação no porto do Açu, uma alternativa para o gás natural que será produzido no pré-sal das bacias de Santos e Campos e que também poderá ser escoado pelo porto.

Ontem, Magela recebeu do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, autorização para construir a segunda termelétrica no porto, a GNA Porto do Açu III, com capacidade instalada de 1.673 megawatts e custo de R$ 4,1 bilhões. A unidade ficará pronta em janeiro de 2023, três anos depois da primeira térmica do grupo entrar em operação no mesmo local.

Mais três termelétricas ainda deverão ser construídas, disse Magela, que tem licenciado 3,4 mil megawatts para participar do leilão de energia elétrica com entrega a partir de 2024 (A-6), que será realizado no final deste mês.

Segundo ele, nos primeiros 10 anos a operação do porto do Açu será por rodovias, mas que espera que a Rio-Vitória seja encarada como prioridade pelo governo nos próximos anos. "É algo que precisa ser feito para o futuro", explicou.