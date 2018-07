Ouro fecha em queda antes de decisões de política monetária de grandes BCs

O contrato futuro de ouro fechou em baixa no pregão desta segunda-feira (30) registrando o terceiro declínio consecutivo, à medida que o metal precioso encontrou resistência antes de importantes decisões de política monetária no globo, apesar da queda do dólar. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto encerrou em queda de 0,14%, para US$ 1.221,30 por onça-troy.

O dólar mais fraco geralmente torna os preços do ouro mais atraentes para investidores que operam em outras divisas. Além disso, o ouro tende a subir quando os mercados acionários registram baixa. No entanto, a política monetária global impediu uma valorização do ouro à medida que investidores se preparam para importantes reuniões de bancos centrais. Na madrugada desta terça-feira, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) inaugura a semana, que conta, ainda, com o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na quarta-feira e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira.

Os agentes aguardam a reunião do BoJ, onde há possibilidade de alguma mudança em meio a crescentes especulações sobre o banco central desde a última semana. Juros mais altos podem minar o apelo de commodities como o ouro, que oferecem pouco rendimento.