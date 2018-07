Na Europa, 'techs' pressionam mercados em meio a expectativas com Fed, BoJ e BoE

Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta segunda-feira, 30, em baixa, pressionados por um recuo nas ações de empresas de tecnologia e em meio a expectativas pelas decisões de política monetária de grandes bancos centrais nesta semana. Nesse cenário, o índice Stoxx-600 fechou em queda de 0,30%, aos 390,92 pontos.

Balanços abaixo do esperado de companhias americanas do setor de tecnologia tiveram impacto no segmento como um todo. Seguindo o movimento de Nova Iorque, onde as bolsas apresentaram fortes perdas depois que Facebook e Twitter divulgaram resultados que decepcionaram investidores, as bolsas europeias também reagiram em queda.

Além disso, o compasso de espera em torno de decisões de política monetária ao redor do mundo pressionou os índices. Especulações em torno da política do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) podem ser confirmadas na madrugada desta terça-feira, 31, quando a autoridade monetária japonesa divulga sua decisão de política monetária.

Na quarta-feira, dia 1º, será a vez do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciar sua decisão, que deve manter as taxas de juros inalteradas na faixa entre 1,75% e 2%.

Em Londres, o índice FTSE-100 caiu 0,01%, aos 7.700,85 pontos, com destaque para a ação do Sage Group, que caiu 5,14%. Agentes também seguem na expectativa pela decisão monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na próxima Quinta-feira (2). Além disso, uma notícia publicada no fim de semana, de que o Deutsche Bank transferiu praticamente metade de suas atividades de compensação do euro de Londres para Frankfurt, devido a incertezas com o Brexit, fez a ação do banco alemão subir 3,05%. Em Frankfurt, a ação da Siemens caiu 0,33%, e o índice DAX recuou 0,48%, para 12.798,20 pontos.

A cervejaria holandesa Heineken também divulgou resultados nesta segunda-feira. Apesar de ter apresentado lucro líquido com avanço de 9,1% no primeiro semestre, na comparação anual, a 950 milhões de euros, revisou para baixo a projeção de margens do ano. A revisão se deu, principalmente, pela valorização do euro e dos negócios no Brasil.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB perdeu 0,06%, aos 21.941,01 pontos. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou o pregão também em queda, com recuo de 0,37, aos 5.491,22 pontos.

Já nos ibéricos, o índice Ibex-35, de Madri, encerrou a sessão com perda de 0,14%, aos 9,854,10 pontos, enquanto o índice PSI-20, de Lisboa, avançou 0,22%, aos 5.627,74 pontos.