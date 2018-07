Vivendi apresenta lucro de 165 milhões de euros no 1º semestre

A Vivendi informou nesta segunda-feira que o lucro líquido do primeiro semestre deste ano caiu 6,3% na comparação com o mesmo período de 2017, para 165 milhões de euros. Com ajuste, o lucro foi de 393 milhões de euros. Já a receita dos primeiros seis meses do ano subiu 18% na mesma base comparativa, para 6,46 bilhões de euros, de acordo com a empresa.

A Vivendi disse que está em negociações com o Grupo Planeta para adquirir o Editis, segundo maior grupo editorial francês, que pertence à empresa espanhola. O valor da empresa é estimado em 900 milhões de euros, de acordo com a Vivendi.

A companhia francesa disse que considera vender até 50% do Universal Music Group, mas descartou uma oferta pública inicial. A transação "provavelmente será iniciada neste outono (no Hemisfério Norte) e poderá ser concluída nos próximos 18 meses". A Vivendi afirmou que está confiante em suas perspectivas para o segundo semestre deste ano e comentou que espera um melhor crescimento orgânico da receita líquida no segundo semestre devido a "grandes vitórias" no primeiro semestre.